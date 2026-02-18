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Atp Doha, Sinner batte Popyrin in due set e si prende i quarti

Il tennista azzurro ha superato l'australiano negli ottavi del torneo 500 qatariota

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
18 febbraio 2026 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner si prende i quarti dell'Atp di Doha. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il tennista azzurro ha battuto l'australiano Alexei Popyrin negli ottavi del torneo 500 qatariota. Sinner si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo una partita più equilibrata del previsto.

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Nel primo set Sinner trova ottima continuità con la prima, che gli permette di chiudere rapidamente i propri turni di battuta e piazzare il break al sesto game. Nonostante l'ottimo livello mostrato da Popyrin in risposta, l'australiano non si avvicina mai al controbreak e l'azzurro si prende il parziale 6-3. Più equilibrio del secondo, con la partita che si compone anche di colpi spettacolari. La parità prosegue fino all'11esimo game, quando Sinner trasforma la seconda delle due palle break a disposizione, prendendosi poi il set 7-5 e volando ai quarti di finale.

Sinner sfiderà ai quarti di finale il ceco Jakub Mensik, che ha battuto il cinese Zhang in due set.

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