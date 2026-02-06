circle x black
Cerca nel sito
 

Milano Cortina, fischi per Israele e Vance alla cerimonia d'apertura. Ovazione per Ucraina

Casi 'politici' a San Siro nello show che apre i Giochi

La delegazione di Israele - Ipa/Fotogramma
La delegazione di Israele - Ipa/Fotogramma
06 febbraio 2026 | 21.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fischi hanno accolto la delegazione degli atleti di Israele e, in parte, quella degli Stati Uniti allo stadio di San Siro oggi, venerdì 6 febbraio, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Applausi per la delegazione dell'Ucraina, formata da 46 atleti, che è stata accolta dall'ovazione dell'intero stadio. Dagli spalti sono piovuti applausi e un grande boato per gli atleti ucraini, con il portabandiera, il pattinatore di velocità Yelyzaveta Sydorko, che si è messo una mano sul cuore.

Fischi e grida 'buu' si sono levate dagli spalti di San Siro, in particolare, quando sui mega schermi dello stadio è stato inquadrato il vicepresidente americano J. D. Vance, mentre sfilava la delegazione di atleti a stelle e strisce, che invece è stata applaudita.

Fischi anche per Israele, che si è presentato a San Siro con due portabandiera: Mariia Seniuk, che gareggerà nel pattinaggio artistico, e Jared Firestone, che sarà protagonista nello skeleton.

Lo stadio, casa di Milan e Inter, ha registrato il sold out per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici, con 61mila persone che non hanno voluto perdersi il grande show inaugurale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Israele fischi atleti fischi israele cerimonia apertura milano cortina
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza