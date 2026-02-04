circle x black
Cerca nel sito
 

Lorenzo Pellegrini: "Lo sport non forma solo atleti ma persone"

Sport, sorrisi e divertimento nella scuola primaria 'Fiume Giallo' dell’Istituto Comprensivo Matteo Ricci per favorire la cultura del movimento

Lorenzo Pellegrini:
04 febbraio 2026 | 14.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sport, sorrisi e divertimento nella scuola primaria 'Fiume Giallo' dell’Istituto Comprensivo Matteo Ricci per contrastare il drop-out e favorire la cultura del movimento. Una mattinata all’insegna dell’energia e dell'attività sportiva, moderata da Valerio Vermiglio del Team Illumina di Sport e Salute. In palestra, diversi tutor del progetto Scuola Attiva, affiancati da Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma e ambassador adidas, hanno guidato una vera e propria lezione di educazione fisica. Protagonisti assoluti, 80 bambini della scuola primaria, coinvolti in attività motorie pensate per accendere entusiasmo, collaborazione e divertimento. "Lo sport, da bambino, è stato il mio spazio di libertà: il posto dove potevo esprimermi, stare con gli altri e imparare il rispetto delle regole. Per questo credo sia fondamentale portare lo sport nelle scuole e farlo vivere ai bambini nel modo giusto, senza pressioni, con entusiasmo e divertimento. Se un ragazzo si innamora del movimento da piccolo, quello rimane per tutta la vita. Lo sport non serve solo a formare atleti, ma persone: più sicure, più unite, più forti", ha sottolineato Lorenzo Pellegrini.

Lo sport, linguaggio universale che crea opportunità, rafforza le relazioni, alimenta fiducia e benessere. Da questa visione nasce il percorso promosso dalla partnership tra Sport e Salute e adidas, un progetto educativo, inclusivo e continuativo che rimette l'attività sportiva al centro della vita dei più giovani. L’obiettivo è di costruire una relazione positiva con lo sport fin dall’infanzia avvicinando bambini e ragazzi all’attività fisica in modo autentico e duraturo, trasformando l’attività fisica in un’esperienza di entusiasmo, socialità e crescita personale in uno spazio in cui sentirsi accolti, motivati e liberi di esprimersi. Sei appuntamenti nazionali, ognuno con una propria declinazione tematica, ma la stessa visione: contrastare il drop-out e rimettere il benessere al centro del sistema Paese.

La presenza degli ambassador adidas è leva di ispirazione capace di parlare ai giovani con autenticità e credibilità. Workshop, lezioni e momenti di confronto con grandi atleti si trasformano in occasioni educative ad alto valore sociale, dove lo sport diventa veicolo di energia, resilienza, rispetto, spirito di squadra e partecipazione attiva. Perché quando un bambino inizia a muoversi, guadagna un’ora di sport e un’occasione di crescita. E lo sport, oggi più che mai, deve tornare a essere uno spazio aperto, accessibile e inclusivo, in cui ogni ragazzo possa scoprire il proprio potenziale e immaginare il proprio futuro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
calcio sport educazione fisica scuola primaria drop out cultura del movimento
Vedi anche
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza