LIVE
Stamattina l'inaugurazione di Casa Italia alla presenza del presidente della Repubblica. L'appello del Papa in una lettera: "Sport aiuti a costruire la Pace"
Mancano poche ore dal via di Milano Cortina 2026: si aprono ufficialmente oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi Invernali. Gli ultimi tedofori, tra i quali ci sono anche Federica Pellegrini, Riccardo Bolle e Zlatan Ibrahimovic, stanno accompagnando la fiamma olimpica alla destinazione finale dello Stadio San Siro, dove alle 20 si terrà la cerimonia d'inaugurazione. Attese istituzioni, capi di Stato, artisti e personalità dello sport. A fare da portabandiera per l'Italia a Milano saranno Federico Pellegrino e Arianna Fontana, mentre a Cortina d'Ampezzo saranno Federica Brignone e Amos Mosaner a sventolare il tricolore.
Oggi intanto è stata inaugurata Casa Italia a Milano alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Felici di vedere il Paese al centro del mondo", ha detto il presidente. Quindi simbolico taglio del nastro da parte della signora Laura, figlia del Capo dello Stato. Poi, gli applausi e l’inno di Mameli per inaugurare quello che sarà il quartier generale degli azzurri nel capoluogo lombardo.
Nel giorno in cui si aprono le Olimpiadi invernali arriva anche la lettera del Papa dedicata allo sport dove torna a fare appello per una tregua olimpica. "Lo Sport aiuti a costruire la Pace", le parole di Leone XIV. E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il vicepresidente americano JD Vance in prefettura a Milano: "Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, ma è anche un'occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali".