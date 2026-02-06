Mancano poche ore dal via di Milano Cortina 2026: si aprono ufficialmente oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi Invernali. Gli ultimi tedofori, tra i quali ci sono anche Federica Pellegrini, Riccardo Bolle e Zlatan Ibrahimovic, stanno accompagnando la fiamma olimpica alla destinazione finale dello Stadio San Siro, dove alle 20 si terrà la cerimonia d'inaugurazione. Attese istituzioni, capi di Stato, artisti e personalità dello sport. A fare da portabandiera per l'Italia a Milano saranno Federico Pellegrino e Arianna Fontana, mentre a Cortina d'Ampezzo saranno Federica Brignone e Amos Mosaner a sventolare il tricolore.