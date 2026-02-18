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STIGA debutta nel segmento Professional: l'intelligenza artificiale al servizio del verde urbano

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Presentato a MyPlant & Garden 2026 un nuovo ecosistema a batteria basato su AI e modularità. Con il robot APX Pro e l’evoluzione elettrica ePark Pro, il settore punta a standard di efficienza e sostenibilità senza precedenti

STIGA debutta nel segmento Professional: l'intelligenza artificiale al servizio del verde urbano
18 febbraio 2026 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

in occasione della kermesse MyPlant & Garden 2026, in svolgimento dal 18-20 febbraio a Rho Fiera Milano, STIGA ha annunciato ufficialmente il proprio ingresso nel segmento Professional, introducendo una generazione di macchine progettate per rispondere alle esigenze di operatori pubblici e privati. Questa evoluzione non rappresenta solo un ampliamento di gamma, ma un passaggio strategico che mette a disposizione dei professionisti oltre novant'anni di esperienza tecnologica. “L’ingresso nel segmento Professional è un passaggio strategico per STIGA,” afferma Sean Robinson, CEO di STIGA, “perché ci consente di mettere a disposizione dei professionisti del settore la nostra esperienza in materia di elettrificazione, tecnologia e progettazione sostenibile. Questa evoluzione rappresenta un’estensione naturale della nostra identità: continuare a innovare in modo responsabile, offrendo soluzioni che migliorino il lavoro quotidiano dei professionisti, rafforzando il ruolo di STIGA come player di riferimento per chi opera ogni giorno nel garden care.”

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stiga apx pro

Il cuore tecnologico: ePower Pro e l'elettrificazione

Il fulcro tecnologico di questa nuova proposta è il sistema ePower Pro, una piattaforma di batterie modulari e intercambiabili sviluppata internamente per garantire autonomia estesa e flessibilità operativa in contesti intensivi. La transizione verso l'elettrico elimina l'uso di idrocarburi, abbattendo emissioni acustiche e ambientali, fattori determinanti per la gestione del verde in aree urbane e residenziali, mentre l'automazione avanzata permette di ottimizzare le risorse umane delegando le operazioni di taglio ripetitive alle macchine intelligenti, così che gli operatori possano concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto e specializzazione tecnica.

Robotica AI e navigazione intelligente

Tra le innovazioni di maggior rilievo spicca APX Pro, il primo robot autonomo del marchio progettato esclusivamente per grandi superfici come parchi e campi sportivi, integrando sensori LIDAR, GPS-RTK e la tecnologia STIGA Vista, una telecamera basata sull'intelligenza artificiale capace di mappare l'ambiente e distinguere con precisione gli ostacoli dalle superfici erbose.

Questo sistema, unito alla navigazione Antenna-FREE che semplifica drasticamente l'installazione eliminando la necessità di stazioni esterne, si affianca all'ePark Pro, l’evoluzione elettrica dello storico trattorino a taglio frontale ora capace di coprire fino a 27.000 m² con una singola carica in modalità mulching, restituendo nutrienti al terreno e riducendo la necessità di concimazione chimica.

stiga epark pro

Gestione flotte e manutenzione predittiva

L'ecosistema professionale è completato dalla Web Pro App, una piattaforma gestionale dedicata ai manutentori che supervisionano flotte di macchine su più siti, offrendo diagnostica rapida, avvisi predittivi e monitoraggio in tempo reale per ridurre i tempi di inattività. Con questa nuova roadmap, che include il potenziamento di una rete di dealer specializzati e formazione tecnica dedicata, il comparto del garden care si sposta definitivamente verso una gestione smart, dove la precisione del dato e la potenza del litio definiscono i nuovi parametri di produttività del paesaggio professionale.

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intelligenza artificiale AI robotica elettrificazione sostenibilità
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