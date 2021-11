A Night With Rebel’s: le birre artigianali di qualità al Sailor Pub di Fiumicino

Fiumicino, 25 Novembre 2021. Il Sailor Public House di Fiumicino propone un nuovo evento dedicato agli appassionati della birra artigianale, grazie alla collaborazione con il famoso birrificio Rebel’s di Roma. Si tratta di una serata di degustazioni che si terrà presso la location a due passi dal litorale romano, per valorizzare i prodotti di qualità del territorio e l’imprenditoria giovanile di successo.

L’iniziativa avrà luogo venerdì 26 novembre 2021 nella sede del Sailor Pub, ubicato a Fiumicino in Viale Traiano 195. Per l’occasione il mastro birraio di Rebel’s proporrà una selezione delle migliori birre realizzate dal birrificio di Roma, per far conoscere i prodotti della giovane azienda e far vivere a chi sarà presente un’esperienza unica.

Inoltre, si potrà interagire direttamente con i produttori delle birre Rebel’s, per conoscere meglio le peculiarità dei prodotti del birrificio e scoprire come vengono realizzate queste iconiche birre artigianali.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con Beerfellas Beerstribution, un punto di riferimento tra importatori e distributori di birra artigianale del Lazio.

Le celebri birre artigianali in lattina del birrificio Rebel’s

Il progetto Rebel’s nasce nel 2016 grazie alla passione per le birre artigianali di 4 amici, allo scopo di realizzare nuovi prodotti dal sapore unico attraverso l’innovazione e la ricerca continua. Il birrificio produce birre in lattina per rendere i prodotti facilmente accessibili a chiunque, mantenendo intatta la qualità delle vere birre realizzate artigianalmente all’interno di un contenitore completamente riciclabile e personalizzabile.

Le birre Rebel’s, infatti, sono caratterizzate non solo da un gusto subito riconoscibile e diverso dal solito, ma presentano anche una grafica unica per intrattenere oltre che dissetare. Le lattine Rebel’s sono realizzate con grafiche, fotografie e illustrazioni che le rendono davvero speciali, con alcuni modelli che sono già diventati un’icona stilistica tra gli appassionati, trasformandosi in oggetti simbolo della cultura pop e urban street.

Durante la serata sarà possibile degustare quattro stili diversi di Rebel’s e acquistare le birre in lattina per portare a casa le emozioni vissute. Ogni birra presenta una combinazione originale di malti, luppoli e spezie, con l’obiettivo di offrire sul mercato prodotti che elevano la birra e ne valorizzano gli accostamenti.

Sailor Public House: un punto di riferimento per gli amanti delle birre artigianali

L’iniziativa A Night With Rebel’s del prossimo 26 novembre rappresenta un momento importante per il Sailor, un locale nato nel 2017 che in pochissimo tempo è riuscito ad affermarsi come punto di riferimento per gli amanti delle vere birre artigianali. Dopo il recente cambio gestione l’attività ha acquisito maggiore energia, grazie all’ingresso dei nuovi giovani soci che stanno portando avanti il progetto con passione e ambizione.

Nella proposta del Sailor Pub si possono trovare le migliori birre artigianali locali e italiane, una precisa scelta imprenditoriale per sostenere i piccoli produttori laziali e garantire ai clienti prodotti di alta qualità che rispettano i principi della filiera corta. Allo stesso tempo è possibile degustare anche spuntini per l’aperitivo, panini e altri sfizi gastronomici, con la possibilità di trovare sempre l’abbinamento giusto con ogni birra artigianale disponibile.

Il Sailor Public House è aperto da martedì a domenica dalle ore 18.00 alle 2.00, mettendo a disposizione un ambiente caloroso e amichevole in cui tutti possono sentirsi a casa e trascorrere un po’ di tempo in relax e armonia. In occasione dell’evento del 26 novembre con il birrificio Rebel’s il Sailor dedicherà un’intera serata alla celebrazione del birrificio artigianale romano, per avvicinare ancora di più i consumatori ai produttori e promuovere il consumo responsabile di prodotti artigianali di qualità.

L’evento è il primo di una serie di serate che vedranno coinvolti i birrifici del Lazio, serate fortemente volute dai cinque soci del Sailor Pub, da sempre impegnati nella valorizzazione del territorio e dei produttori locali.

