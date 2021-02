A Roma l'addio ad Attanasio e Iacovacci, morti in Congo

Funerali di Stato oggi, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, per l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo. Anche la Farnesina si è fermata questa mattina per rendere omaggio ai caduti. In coincidenza con l’inizio dei funerali di Stato alle 9.30, il personale diplomatico e non del ministero degli Esteri e i carabinieri del comando al Mae hanno osservato un minuto di silenzio sul piazzale antistante alla Farnesina. Momenti di raccoglimento anche davanti alle sedi italiane all’estero.