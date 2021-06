A tutela della salute femminile: Mindray presenta Nuewa I9, un nuovo sistema diagnostico a ultrasuoni per ostetricia e ginecologia

SHENZHEN, Cina, 8 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), leader globale nello sviluppo e nella fornitura di dispositivi e soluzioni medicali, ha presentato Nuewa I9, il suo ultimo sistema diagnostico a ultrasuoni carrellato, una soluzione su misura per ostetricia e ginecologia. Impegnata a tutelare la salute femminile, Nuewa I9 di Mindray porta la capacità di scansione a nuovi livelli, combinando un design innovativo e un'eccezionale qualità dell'imaging con le più recenti tecnologie.

"Nuewa I9 offre un'impareggiabile esperienza di scansione a ultrasuoni nella sua categoria. Ogni funzione e innovazione è stata progettata deliberatamente per affrontare le sfide quotidiane dei medici di ostetricia e ginecologia. Il risultato è una soluzione intelligente e completa per una cura straordinariamente efficiente, che copre l'intero continuum dalla pre-gravidanza, all'ostetricia, al post-parto", ha dichiarato Xujin, General Manager di Mindray Imaging System Division.

Nuewa I9 vanta un design ben studiato per la massima praticità. L'altezza pieghevole e il corpo compatto consentono al sistema di passare facilmente attraverso le porte per accedere rapidamente ai reparti. Il rivoluzionario pannello di controllo iConsole specifico per l'esame è ottimizzato per adattarsi ai diversi scenari clinici e le sue chiavi E-ink possono essere facilmente personalizzate per le funzioni più utilizzate.

L'intera soluzione è alimentata dalla rivoluzionaria piattaforma ZST+ di Mindray, che supera le tradizionali limitazioni di trade-off per fornire un'eccezionale qualità dell'immagine per infinite soluzioni di imaging con miglioramenti costanti. Nuewa I9 è inoltre dotata di strumenti automatizzati per migliorare il flusso di lavoro e l'efficienza nell'assistenza femminile e neonatale, come Smart-VTrace, Smart Pelvic e Smart Hip.

Una delle più grandi innovazioni presentate nel Nuewa I9 di Mindray è Smart Scene 3D, una tecnica di scansione del volume orientata allo scenario che consente l'identificazione automatica delle caratteristiche dei tessuti e fornisce una diagnosi specifica per un determinato organo. La tecnologia supporta l'intera procedura di esame a partire dall'identificazione automatica dello scenario clinico, quindi sfrutta l'automazione in ogni punto, dall'ottimizzazione dell'imaging alla semplice acquisizione, quantificazione e creazione di un flusso di lavoro automatizzato. Di conseguenza, Nuewa I9 riduce il carico di lavoro della regolazione manuale, riduce i tempi di scansione per i singoli pazienti e fornisce una diagnosi davvero semplice, accurata e rapida.

Nuewa I9 rende inoltre estremamente intuitive le interazioni 3D/4D con regolazioni ridotte della manopola. I medici devono solo fare clic e scegliere l'effetto desiderato per diversi scenari di applicazione, come Routine, iLive, Bone, Tissue e Follicle. Le impostazioni di imaging preimpostate sono state integrate nel sistema per ottenere effetti ottimali sul volume dell'imaging e supportano la facilità d'uso in ogni possibile scenario clinico per ostetricia e ginecologia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1528212/Newwa_I9.jpg