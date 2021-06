A Washington la spesa si fa saltando la cassa

Entrare in un negozio, scegliere e uscire, senza passare dalla cassa. È quello che Amazon sta realizzando nei suoi negozi fisici. Una tecnologia, chiamata “Just Walk Out”, “esci e basta”, già testata in alcuni punti vendita e che a breve verrà introdotta anche negli altri store del gigante dell’ecommerce. La novità è che per la prima volta si potrà usarla in uno dei negozi più grandi, un supermercato di dimensioni regolari, inaugurato il 17 giugno a Washington. Oltre duemila metri quadri di negozio con scaffali pienamente riforniti.

Sarà un banco di prova importante per il sistema Just Walk Out, che dovrà dimostrare di essere all’altezza di gestire una spesa completa, e non più solo i piccoli acquisti nei punti vendita fisici del brand. Per usarlo non serve essere clienti Prime. Basta inserire la propria carta di credito all’ingresso, fare la spesa, e uscire. Oppure si può inquadrare il QR code presente all’ingresso per collegarsi al proprio account Amazon, o ancora usare Amazon One che utilizza la scansione del palmo della mano per riconoscere il cliente e i suoi dati di pagamento. Lo scontrino arriva via mail al termine dell’acquisto, in formato elettronico.

Just Walk Out usa una combinazione di sensori, computer vision e deep learning per seguire cliente durante lo shopping, “vedere” cosa prende dallo scaffale aggiungendolo al suo conto virtuale. Non solo: è anche in grado di riconoscere se lo stesso cliente ci ripensa e riporta l’oggetto a posto, eliminandolo dal carrello e quindi anche dal conto. Il sistema, dopo due anni di test, è disponibile, da aprile anche per l’acquisto da parte di terzi, che possono installarlo nei loro negozi usufruendo dell’assistenza tecnica di Amazon, e senza bisogno che i clienti si iscrivano al sito: funzionerà semplicemente attraverso la carta di credito. Nessuna preoccupazione per i dati personali, assicurano: il cliente può considerare Just Walk Out al pari delle telecamere di sicurezza a circuito chiuso già presenti nella maggior parte dei negozi.

I supermercati senza cassa hanno anche il pregio, oggi come oggi, di consentire un’esperienza di acquisto fisico riducendo al minimo il contatto fra le persone, aumentando così la sicurezza sanitaria. Un altro sistema cashless e senza code introdotto l’anno scorso è il Dash Cart, carrello intelligente che combina visione artificiale e sensori per identificare gli articoli al suo interno. Ci si collega tramite QR code, e al termine della spesa si esce dal supermercato sulla corsia apposita con il conto che arriva in automatico sulla carta di credito. Anche se a prima vista poteva sembrare comodo e intuitivo, ha sollevato qualche perplessità per le dimensioni ridotte e la necessità di un gran numero di operazioni da svolgere durante la spesa, che lo rendono decisamente meno user friendly di un carrello tradizionale.

Da tempo Amazon sperimenta con le tecnologie più avanzate per lo smart shopping, senza paura di chiudere le esperienze superate. Lo abbiamo visto con Amazon Pantry (che permetteva di comprare a prezzi molto vantaggiosi prodotti alimentari e per la casa non deperibili) e anche con Prime now, entrambe confluite nel sito principale e ora raccolte sotto il marchio Amazon Fresh, che provvede alla spesa con consegna in fasce di due ore ed è anche il marchio che campeggia sui nuovi supermercati. Negli Stati Uniti ha preso il via in 5mila città e piccoli centri la consegna della spesa nei garage, in modo da garantirne la sicurezza anche in assenza dei padroni di casa: basta collegare il sistema di apertura smart del proprio garage all’app Amazon Key, e sceglierlo come metodo di consegna. Il corriere avrà a disposizione uno scanner per aprire la porta (una sola volta), lascerà la spesa e si richiuderà il garage alle spalle.