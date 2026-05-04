Accordo Italia-Emirati sulla difesa: esame concluso in Commissione del Senato

Si è concluso in sede referente, presso la Commissione Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica, l’esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo di cooperazione nel settore della difesa tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Il provvedimento riguarda l’intesa bilaterale sottoscritta il 24 febbraio 2025, che ha già superato il primo passaggio parlamentare con l’approvazione da parte della Camera dei deputati avvenuta il 25 marzo 2026. L’accordo è finalizzato a rafforzare e strutturare la collaborazione tra i due Paesi in un ambito considerato di rilevanza strategica, con particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni industriali e della ricerca scientifica nel settore della difesa. Tra gli obiettivi principali figurano infatti l’incentivazione del trasferimento di tecnologie, lo scambio di competenze e il sostegno reciproco alle rispettive industrie nazionali, nel rispetto dei quadri normativi e degli impegni internazionali assunti dalle parti. Il testo prevede inoltre forme di cooperazione operativa tra le Forze Armate, che potranno articolarsi attraverso attività di supporto logistico, programmi di addestramento congiunto, corsi di formazione, nonché iniziative di carattere istituzionale e tecnico quali lo scambio di visite ufficiali, l’organizzazione di seminari e la partecipazione a eventi tematici. Tali strumenti sono pensati per favorire una maggiore interoperabilità e un confronto continuativo sulle rispettive esperienze nel campo della difesa e della sicurezza. Con la conclusione dell’esame in Commissione, il disegno di legge è ora pronto per proseguire il proprio iter parlamentare, avvicinandosi al voto finale dell’Aula di Palazzo Madama. La ratifica consentirebbe di dare piena attuazione all’accordo, inserendolo nel quadro più ampio delle relazioni bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti e consolidando un partenariato che, secondo l’impostazione dell’intesa, è destinato a svilupparsi nel medio e lungo periodo.

La scheda del provvedimento