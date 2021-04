ACE Money Transfer inizia le operazioni in Australia

MANCHESTER, Inghilterra, 20 aprile 2021 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer ha lanciato servizi globali di trasferimento di denaro in Australia.

Offrendo servizi di trasferimento di denaro convenienti e ed inclusivo per gli utenti in tutto il mondo, ACE si concentra sull'espansione, l'innovazione, l'eccezionale costumer experience e Tempestive.

Dopo aver servito una base di clienti di 1,3 milioni di persone in Gran Bretagna (UK) e nell'Unione Europea (UE) con una rete di +100 paesi e +300.000 località di pagamento, ACE Money Transfer ha un nuovo obiettivo che è quello di costruire servizi di pagamento digitale internazionale e servire i clienti australiani.

In ACE, l'approccio è quello di digitalizzare le rimesse e aiutare a rendere i servizi di rimessa comodo e ed e acessibili - soprattutto per i lavoratori immigranti in Australia. Ogni transazioni sarebbe digitale e sopporterebbe o nessun addebito o costo minimo in rispetto al denaro trasferito attraverso agente fisico che di solito è soggetto a commissioni elevate.

"È imperativo per le aziende 'sentire' per i loro clienti. Questo 'Sentire' per i clienti ha fatto ACE a saltare in Australia per offrirgli soluzioni economiche, confortevoli e convenienti per le loro esigenze di trasferimento di denaro," ha detto Mr. Rashid Ashraf, CEO di ACE Money Transfer.

Si tratta di una grande notizia per gli individui in Australia che desiderano inviare i loro sudati soldi alle loro case per il sostenamento delle loro famiglie. Avranno l'accesso ai servizi di utilizzo di ACE Money Transfer attraverso il suo website o l'App mobile, in qualsiasi momento, e potranno trasferire denaro utilizzando la loro carta di debito o di credito. Indipendentemente dal fatto che i clienti stiano effettuando un trasferimento regolare, possono ottenere servizi di airtime, pagare a portafogli mobili e pagamenti delle bollette dalla comodità de la propria casa.

La massima priorità di qualsiasi azienda internazionale di rimessa è quello di soddisfare gli obiettivi di espansione più veloce. ACE Money Transfer ha fatto crescere il suo nome servendo i clienti in Gran Bretagna e ed in Europa per più di 15 anni. Lavorare in un altro continente è un passo logico per mostrare le sue ambizioni.

ACE Money Transfer (nome registrato "Aftab Currency Exchange Limited") è una rinomata istituzione finanziaria con sede a Manchester specializzata nei pagamenti transfrontalieri e fornisce servizi di rimessa di denaro online e basati su App. Per lanciare le sue operazioni in Australia, ACE Money Transfer ha acquisito una società australiana con il numero ACN 626577268 denominato "ACE Money Transfer PTY LTD". La filiale australiana è debitamente autorizzata e registrata presso AUSTRAC (Financial Regulator of Australia) e ha sede legale at 30 Freemont Circuit, Truganina, Vic, 3029, in Australia.

Contatti:

waheed.imran@acemoneytransfer.com+44 161 3936 999