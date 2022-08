Lo rivela un sondaggio in vista dell'apertura delle università

E' di Milano il primato di città più cara d’Italia con il prezzo di un posto letto che per la prima volta ha sfondato quota 600 euro (620 euro), in rialzo del 20% rispetto allo scorso anno e dell’8,2% rispetto al pre-pandemia. MA i pezzi salgono ovunque. Lo rivela un sondaggio in vista dell'apertura delle università.