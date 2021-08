Afghanistan, aeroporto Kabul: assalto disperato ai voli - Video

Assalto disperato agli aerei nell'aeroporto di Kabul, dove migliaia di persone si sono riversate per cercare la fuga dall'Afghanistan controllato dai talebani. I video pubblicati sui social mostrano i tentativi disperati di chi cerca di salire a bordo dei voli. Su Twitter, in particolare, spiccano i video pubblicati dal giornalista Sultan Faizy.















Last struggle to get onboard…#KabulAirlift pic.twitter.com/58nydCpHS3