Usa vogliono accordo internazionale per sicurezza navi

(Fotogramma)

Il capo dello Stato maggiore americano, il generale Joseph Dunford, ha annunciato l'intenzione di creare una coalizione militare internazionale per garantire la sicurezza delle acque attorno all'Iran e allo Yemen. L'obiettivo, ha dichiarato il generale Dunford citato dalla BBC, è quello di ''garantire la libertà di navigazione'' nella regione, da dove passano rotte commerciali fondamentali. A giugno gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di aver attaccato petroliere e navi nelle acque del Golfo.

Il generale Dunford ha quindi spiegato che sono in corso colloqui tra gli Stati Uniti e una serie di altri Paesi che hanno mostrato la ''volontà politica'' di sostenere questo progetto. Gli Stati Uniti, ha proseguito, si occuperanno del ''comando e del controllo'' delle navi, mentre altri Paesi forniranno le imbarcazioni per pattugliare. I militari americani, ha precisato Dunford, ''lavoreranno direttamente con gli eserciti per individuare le capacità specifiche'' di ogni Paese in grado di sostenere il progetto.

Lo Stretto di Hormuz e quello di Bab al-Mandab sono punti strategici che forniscono l'accesso al Golfo e al Mar Rosso. La buona riuscita dell'iniziativa dipende dal numero di Paesi che vi aderiranno, ha detto Dunford. ''Con un numero esiguo di interessati, possiamo avere una missione ridotta - ha affermato -. Penso che probabilmente nelle prossime due settimane capiremo quali Paesi sono interessati all'iniziativa''.

Il mese scorso il Segretario di Stato americano Mike Pompeo aveva detto di sperare che oltre 20 paesi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, potessero lavorare insieme per garantire la sicurezza marittima.