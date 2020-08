(Xinhua)

Un sisma di magnitudo 4.9 sulla scala Richter è stato registrato al largo di Bejaia e Jijel, in Algeria, come ha segnalato il Centro mediterraneo di sismologia. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione che vive sulla costa. L'epicentro a 86 chilometri a nordest di Bejaia, come riporta l'emittente Alg24.