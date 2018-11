Papa: Ali Agca, Francesco non vale una pallottola

Usa toni sprezzanti Mehmet Ali Agca, l'uomo che sparò a Giovanni Paolo II, nei confronti di Papa Francesco, che non avrebbe risposto a una sua richiesta di un incontro durante il suo viaggio in Turchia. "Non vale una pallottola", ha detto Agca in una conferenza stampa, di cui scrive il quotidiano 'Sabah'. Agca ha poi precisato che Papa Francesco non deve avere paura di lui. "Per me lui non è niente - ha detto - Una pallottola costa 10 lire turche, mentre la vita del Papa per me non ne vale 5".

Agca, che nel 1981 sparò a Papa Wojtyla ferendolo, nei giorni scorsi ha detto all'agenzia ufficiale turca Anadolu di aver "chiesto non ufficialmente al Vaticano di incontrare Papa Francesco". "Ma per ora - ha detto - non ho ricevuto risposte". "Ho già incontrato un altro Papa - ha aggiunto - e quindi è normale che incontri anche Papa Francesco". In quell'occasione Agca elogiava il Pontefice perché, "mentre il mondo conosce una crisi economica, politica e umanitaria, lui si sforza di costruire la pace e la fratellanza".

Il 56enne turco si riferiva a quando, nel 1983, Giovanni Paolo II andò a trovarlo in carcere, dopo essere scampato all'attentato del 13 maggio di due anni prima. Agca ha scontato 19 anni di carcere in Italia. Rimpatriato in Turchia, ne ha scontati altri 10 per altri crimini, tra cui l'uccisione del giornalista Abdi Ipekci.