Alfredo Cospito, Renzi: "Contrario a cambiare 41 bis"

"Una discussione civile sul 41 bis si può fare". Così Matteo Renzi in aula al Senato dopo l'informativa del Guardasigilli, Carlo Nordio. "Io credo che il 41 bis abbia salvato il Paese" ma se "volete cambiare 41 bis, ditelo. Io sono contrario".

"Abbiate il coraggio di dire che questo tema prima o poi dovrete scioglierlo o state dalla parte del garantismo o no" sottolinea Renzi. "E' un tema politico. Volete avere una visione della giustizia moderna o pensate di rincorrere il giustizialismo forcaiolo di Donzelli e Delmastro?" chiede, ribadendo la fiducia nel ministro della Giustizia.

"Potevamo festeggiare la cattura di Messina Denaro, un successo di tutto il Paese, ma il clima è stato rotto dall'intervento sguaiato e del tutto fuori luogo di Donzelli" sottolinea Renzi. "Quello che è accaduto ieri è inqualificabile. Non ti metti ad attaccare gli avversari dicendo che non sono lo Stato: non è lo Stato chi utilizza materiale riservato per attaccare gli avversari", incalza Renzi.

"C'è chi confonde la Camera dei deputati con la cameretta di casa che si condivide..." conclude sarcastico Renzi in aula al Senato, alludendo al fatto che Donzelli e Delmastro dividono casa a Roma.