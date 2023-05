Alimenti, Unionfood: 5 minuti in più a colazione contro lo stress

In una vita frenetica, la mancanza di tempo è all’ordine del giorno e gli italiani si adeguano ai ritmi folli imposti dalla società, fin dal risveglio: 3 su 4 fanno spesso una colazione scorretta, veloce e senza fermarsi. I dati dell’Osservatorio Doxa Unionfood rivelano che il tempo dedicato alla prima colazione sia, in media, di 10 minuti. Ma gli esperti sostengono che non sia sufficiente: eppure basterebbero anche solo 5 minuti in più, rispetto a quelli canonici, per fare concretamente la differenza. Prendersi un momento per sé già al mattino, senza aspettare che arrivi la sera per concedersi un po' di relax, può essere la chiave di volta per affrontare gli impegni della giornata senza stress.

È questo il messaggio lanciato, in occasione della ‘Giornata mondiale della lentezza’ (8 maggio), da “Io Comincio Bene” (www.iocominciobene.it), l’iniziativa di Unione Italiana Food per sostenere il valore della prima colazione in Italia, che ha promosso la campagna “Obiettivo +5 minuti”, per ribadire l’importanza di dedicare il giusto tempo al primo pasto del mattino. Con il supporto della psicologa Paola Medde, “Io Comincio Bene” ha messo a punto un vademecum di consigli da seguire per ritagliarsi i giusti spazi, anche “mentali”, fin dal risveglio.

Regola numero uno: pianificare la colazione. Il primo pasto del mattino andrebbe organizzato già dalla sera, prima di andare a dormire, per costruire una nuova routine e sperimentarne i benefici. “Scegliamo con cura gli alimenti che vogliamo consumare a colazione, prepariamoli, apparecchiamo la tavola, un po' come se fossimo in vacanza, organizzando il pasto la sera prima”, consiglia Medde.

Un altro consiglio riguarda il fatto di trasmettere un buon esempio ai piu’ piccoli. "Iniziare da subito a insegnare ai nostri figli l’importanza del tempo da dedicare alla prima colazione, dando loro il buon esempio, è fondamentale" afferma la psicologa. Inoltre, partendo dal fatto che lo stress è una reazione dell’organismo (fisica e mentale) a nuove situazioni. “Se costruiamo abitudini ricorrenti positive, queste possono contribuire a ridurre potenzialmente la quota di stress quotidiano" aggiunge l'esperta.

E ancora, ci sono gesti che ci aiutano a creare la giusta routine a colazione come apparecchiare la tavola, riscaldare le pietanze principali, tostare il pane, spalmare con calma la marmellata o la crema al cacao e nocciole sulle fette biscottate, preparare una bevanda calda o sperimentare nuove ricette. Alla base della cattiva abitudine di saltare la colazione c’è la falsa credenza che, risparmiando quel tempo, se ne guadagna per fare altre cose, come dormire di più, arrivare prima al lavoro, scegliere con più cura l’abbigliamento da indossare. “Nulla di più sbagliato!”, spiega la dott.ssa Medde. “Certamente possiamo invece recuperare quel tempo decidendo di andare a dormire 15 minuti prima".