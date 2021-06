Alla Luiss ultimo round di 'Legalità e Merito nelle scuole'

Oltre 20 istituti tra licei classici, scientifici e artistici, istituti tecnici professionali di tutta Italia, 3 Istituti Penali Minorili (Catania, Firenze e Milano) a confronto sui temi della legalità con 133 Studenti Luiss Ambassadors e una squadra di dottorandi, assegnisti di ricerca e tutor dei 4 Dipartimenti dell’Ateneo. Sono questi i numeri della IV edizione del Progetto “Legalità e Merito nelle scuole”, iniziativa ideata dalla Vicepresidente Luiss, Paola Severino, per promuovere la cultura dell’anticorruzione ed il rispetto delle regole tra i più giovani.

Un percorso di incontri virtuali e lezioni inaugurato lo scorso febbraio a distanza, a causa dell’emergenza Covid, e che vedrà, sempre da remoto, lunedì 7 giugno alle ore 12:00, premiare i progetti finalisti e annunciare il rinnovo del Protocollo d’Intesa tra le grandi istituzioni aderenti a questa iniziativa. “Legalità e Merito nelle scuole” – nato nel 2017 per sensibilizzare la Next Generation sui valori della legalità, investendo in formazione e capitale umano – è un progetto sviluppato con: il Ministero della Giustizia (Mdg), il Ministero dell’Istruzione (Mi), il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (Dna) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).

L’evento di lunedì prossimo si aprirà con la proiezione di un video-racconto celebrativo di tutto il percorso e gli interventi delle Autorità coinvolte e firmatarie del Protocollo: il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero de Raho, e il Presidente dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia. Mentre il Ministro della Giustizia Marta Cartabia e il Vicepresidente del Csm, David Ermini, invieranno un messaggio scritto. Previsto, infine, l’intervento di Inwit, partner d’eccezione di questa ultima edizione, con Michelangelo Suigo - Direttore Relazioni esterne, comunicazione & sostenibilità.

Seguirà la premiazione delle tre scuole vincitrici. I tre progetti vincitori riceveranno dal Ministero dell’Istruzione un premio per l’acquisto di materiale didattico, mentre la Luiss metterà a disposizione 22 borse di studio – due per la scuola vincitrice e una per ogni altra scuola. Da quest’anno, inoltre, il Progetto si avvarrà anche del supporto di Inwit con lo stanziamento di 2 ulteriori scholarship per l’iscrizione e la frequenza di un percorso Triennale e Magistrale a ciclo unico alla Luiss.