"Allegri in pole per la panchina del Real Madrid"

Massimiliano Allegri è in pole per la panchina del Real Madrid. Lo scrive il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui le indiscrezioni che collegano l'ex tecnico della Juventus al club di Florentino Perez potrebbero trovare conferma già "nelle prossime ore". Alla panchina dei blancos era stato accostato anche il nome di Raul Gonzalez, ma secondo Marca nelle ultime ore Allegri avrebbe superato l'ex bomber spagnolo nella lista dei papabili. Marca dà in ogni caso per sicuro l'addio di Zidane alla panchina del Real Madrid al termine della stagione e di questo sarebbero già stati informati anche i giocatori. Su Allegri ci sarebbero anche alcuni club italiani, in primis la Juventus che starebbe pensando a un suo ritorno in panchina dopo la deludente stagione sotto la guida di Andrea Pirlo.