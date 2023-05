Alluvione Emilia Romagna, oggi Schlein in zone colpite

Alluvione in Emilia Romagna, oggi la segreteria del Pd Elly Schlein ha visitato alcune delle zone colpite insieme a Beatrice Poli, sindaca di Casalfiumanese e Mauro Ghini, sindaco di Borgo Tossignano. Con Fontanelice e Castel del Rio sono i Comuni della valle del Santerno, sulle colline imolesi, tra i più colpiti da frane e smottamenti. Comuni di piccole dimensioni che contano oltre 500 sfollati e decine e decine di strade parzialmente o completamente interrotte. E, poi, a Lugo nel pomeriggio con il sindaco Davide Ranalli, in provincia di Ravenna, in visita al cantiere in cui si sta ricostruendo l'argine rotto dalla piena del Santerno.

Schlein ha visitato alcuni dei territori colpiti nell'Appennino dalle frane e in Romagna dall'alluvione, insieme ai sindaci, per vedere la situazione, portare solidarietà alle comunità colpite e raccogliere le esigenze su cui mobilitare il Pd.