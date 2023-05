Alluvione Emilia Romagna, sindaco Ravenna: "Prioritario ricostruire, ma anche alzare livello protezione" - Video

"La larga parte del territorio di Ravenna si è salvata al momento dall'alluvione e c'è quindi lo scampato pericolo. C’è, invece, il dramma di quei cittadini che hanno subito questo disastro: da noi circa il 15% del territorio comunale è stato allagato, una dimensione enorme pari a circa la metà del comune di Milano come dimensione complessivo". Lo dice all'Adnkronos Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, al termine dell'incontro in prefettura con il premier Giorgia Meloni. "La prima emergenza è togliere le acque, pulire in fretta e avere meccanismi chiari da un lato di indennizzo per poter ricostruire ma anche di realizzare quelle opere per cui le alluvioni non arrivino più - spiega -. Da una parte quindi dobbiamo ricostruire le case e le imprese, dall'altro dobbiamo alzare il livello di protezione del nostro territorio perché fenomeni come questi non possano verificarsi di nuovo". (dall'inviata Silvia Mancinelli)