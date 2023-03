Alperia per l’ambiente e le famiglie: due premi nel Promotion Award 2023

L’azienda altoatesina si è aggiudicata il primo posto con due campagne promozionali

30 marzo 2023. Vicinanza alle famiglie e rispetto per l’ambiente. Questi i fari che, da oltre 120 anni, guidano la missione di Alperia, azienda leader nel campo dell’energia green. E due importanti riconoscimenti all’interno del Promotion Awards 2023 lo dimostrano. La società altoatesina, che produce energia verde da fonti rinnovabili, ha infatti vinto due premi. Con la campagna Alperia Family Day si è aggiudicata il primo posto nella categoria Field Marketing. E con Drive To Green Energy ha vinto nella categoria Shopper Marketing & Brand Activation.

Con il programma del Family Day- partite-evento di hockey, organizzate allo stadio del ghiaccio Palaonda di Bolzano in collaborazione con l’HCB Alto Adige Alperia – è stata confermata la solidità di un valore che da sempre contraddistingue Alperia: ossia creare un servizio alla comunità, essere accanto alle famiglie, alle loro attività e accorciare così la distanza tra il brand e le persone andando oltre il classico rapporto tra cliente e provider energetico. Questi momenti, nel corso dell’anno, hanno infatti consentito di conoscere l’azienda in un contesto avvincente e carico di emozioni.

Con la campagna Drive To Green Energy, organizzata in collaborazione con l’agenzia Beready, invece, sono stati evidenziati, ancora una volta, i principi guida della società che si propone di avere la massima attenzione verso la sostenibilità. Ora non è più sufficiente essere green, ma occorre promuovere e sensibilizzare le persone sui comportamenti quotidiani. Ed è quello che ha fatto Alperia attraverso i punti vendita all’interno dei centri commerciali. Il progetto nasce con l’obiettivo di guidare l’utente alla conoscenza e alla scelta consapevole di un’energia sostenibile, che porta vantaggi all’ambiente e alle persone che ci vivono. Tra i temi trattati: l’importanza delle api per la biodiversità, la natura come fonte di energia, il cambiamento che dipende dalle nostre scelte e comportamenti. Consigli, curiosità, suggerimenti in forma di gioco, hanno fatto sì che i concetti siano stati recepiti in maniera semplice e diretta.

"Da sempre per Alperia la centralità del cliente è una priorità e per questo abbiamo elaborato una strategia di loyalty, di cui fanno anche parte le due azioni oggi premiate. Il riconoscimento del Promotion Award, come del resto anche il ridotto tasso di abbandono da parte della nostra clientela, sono per noi una conferma dell'efficacia e del successo della nostra strategia di fidelizzazione e per noi motivo di una grande soddisfazione", ha commentato Stefan Stabler, Direttore Strategic Marketing & Communication di Alperia.