Alpini e molestie Rimini, una ragazza: "In albergo mi hanno invitato a fare la doccia e baciata"

"Lavoro in un hotel a Rimini, ci sono stati vari episodi, oltre che per 4 giorni siamo diventate tutte 'bellissime' e 'tesoro'. Sono stati un gruppo di 10/12 Alpini, 30-40 anni, avevano prenotato una camera per qualche ora per farsi una doccia. Sono entrati chiamandomi, aprendo le braccia: 'dai azzurra, andiamo a farci la doccia'. Un altro ospite avrà avuto 70 anni, mi ha messo il cappello in testa e mi ha baciato sulle guance". E' la testimonianza al Gr1 di Azzurra, una delle ragazze molestate durante l'adunata degli Alpini nei giorni scorsi a Rimini.

Replicando alla giustificazione data dagli Alpini, che gli episodi fossero attribuibili a persone 'imbucate' nei loro gruppi, la ragazza ha precisato: "Stando alla quantità di molestie se si trattasse di imbucati negli Alpini ci sarebbero più imbucati che Alpini. Ho visto video con decine di persone che si strusciavano addosso a ragazze".

E quanto all'ipotesi di sporgere denuncia, "ci stiamo pensando, stiamo valutando la possibilità di una denuncia di gruppo, e vogliamo mettere a disposizione un supporto legale per chiunque volesse farlo", ha concluso Azzurra.