Amalfi, turista muore travolta da un'onda

Una turista è morta trascinata da un'onda nel fiordo di Furore in costiera amalfitana. La donna, che alloggiava a Positano, si è recata questa mattina insieme al marito a Furore per visitare il celebre fiordo, uno dei luoghi più belli e famosi dell'intera costiera. I due coniugi si sono avvicinati troppo al mare, probabilmente, per scattare alcune foto della mareggiata, quando un'onda anomala li ha trascinati via. L'uomo è riuscito a salvarsi, aggrappandosi a una cima lanciata da un residente, mentre la donna non ce l'ha fatta. Il suo corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera. Il marito, sotto choc, è stato portato al presidio ospedaliero 'Costa d'Amalfi' di Ravello.