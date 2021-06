Amazon Prime Day 2021 è migliore di sempre, acquistati oltre 250 mln di prodotti in 20 Paesi

I clienti Amazon, nella due giorni del Prime Day del 21 e 22 giugno, hanno acquistato in 20 Paesi più che in qualsiasi altro Prime Day precedente, comprando complessivamente oltre 250 milioni di prodotti. E' quanto rende noto il colosso dell'ecommerce in una nota diffusa al termine dell'evento dedicato a sconti e occasioni.

"Vorrei ringraziare tutti i team Amazon che hanno reso possibile questo Prime Day per i clienti di tutto il mondo e i clienti Prime che hanno scelto di supportare in modo significativo le piccole e medie imprese", ha dichiarato Dave Clark, ceo Worldwide Consumer della società. "I clienti Prime sono parte integrante della famiglia Amazon e siamo lieti di poterli celebrare durante Prime Day con offerte e opportunità di intrattenimento davvero straordinarie, incluso il Prime Day Show di quest’anno", ha aggiunto Clark.

Inoltre, si legge nella nota, prosegue il sostegno di Amazon alle piccole e medie imprese: le due settimane precedenti al Prime Day 2021 si sono rivelate proficue per le piccole e medie imprese grazie alla promozione finanziata dalla società 'Spendi €10, Ottieni €10'. Per l'occasione, i clienti hanno speso oltre $1,9 miliardi su più di 70 milioni di prodotti provenienti da piccole e medie imprese durante il periodo promozionale, un aumento di oltre il 100% anno su anno rispetto alla promozione dell'anno scorso.

Ecco, nel dettaglio, i prodotti più venduti e i trend analizzati da Amazon durante i due giorni di promozioni.

La Fire Tv Stick 4K con telecomando vocale Alexa è stato il dispositivo più popolare durante il Prime Day. I clienti hanno acquistato più Fire TV 4K durante Prime Day di quest’anno che in qualsiasi altro Prime Day passato. I clienti hanno acquistato un numero record di Fire TV, da marchi come Toshiba e Insignia, durante il Prime Day e le due settimane precedenti l'evento di quest'anno. I clienti hanno acquistato centinaia di migliaia di tablet Amazon Fire e tablet Fire Kids, inclusi il nuovo tablet Fire HD 10, il tablet Fire HD 8 e il tablet Fire HD 8 Kids.

Quanto alle tendenze, le categorie più acquistate dai clienti a livello globale durante il Prime Day 2021 sono state quelle utensili, bellezza, nutrizione, prodotti per l’infanzia, elettronica inclusi dispositivi Amazon, abbigliamento e prodotti per la casa. I prodotti più venduti in tutto il mondo per il Prime Day 2021 includono iRobot Roomba 692 Robot Vacuum, Keurig K-Slim Coffee Maker, le vitamine gommose all'aceto di sidro di mele di Goli Nutrition e Crest 3D White Professional Effects Whitestrips. I clienti Prime di tutto il mondo hanno risparmiato sui prodotti per il ritorno a scuola acquistando oltre 600.000 zaini, 1.240.000 tra notebook e convertibili, 1.000.000 di cuffie, 40.000 calcolatrici e 220.000 prodotti Crayola.

In Italia, alcuni dei prodotti Made in Italy più acquistati dai clienti sono stati Nuvo’ 72% Bava di Lumaca Crema Viso Antirughe biologica certificata con Acido Ialuronico Olio di Vinaccioli Aloe, Vovees Artemis Crema Viso Antirughe Idratante Bio con Acido Ialuronico Puro per Giorno e Notte, Sedia Telami.

Ed ecco, nazione per nazione, i prodotti più venduti nei singoli mercati esclusi i dispositivi Amazon.

Stati Uniti: idropulsore elettrico Waterpik, proteine vegetali in polvere Orgain Organic, test del DNA 23andMe Health, aspirapolvere robot iRobot Roomba 692 Robot, pentola a pressione Instant Pot Duo Plus 6 Quart 9-in-1.

Regno Unito: aspirapolvere senza filo Shark Anti Hair Wrap, crema CeraVe, Tennessee Whiskey Jack Daniel's Gentleman Jack.

Emirati Arabi Uniti: Sapone liquido per piatti Fairy Lemon Dishwashing, smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra Dual SIM 128GB, Gel idratante viso Neutrogena.

Turchia: Samsung Galaxy Tab A 8“ Wi-Fi 2019, Master Zacharius o l'orologiaio che aveva perduto l'anima di Jules Verne (IsBank Cultural Publications Modern Classics - 110), SanDisk 16GB Ultra Fit USB 3.1 Unità Flash Bellek

Spagna e Portogallo: pastiglie per lavastoviglie Finish Powerball All in 1 Max all-in-1, pannolini per bambino Dodot Sensitive, smartphone Xiaomi Redmi Note 9T 5G.

Singapore: acqua di cocco Vita Coco Natural Coconut, vino rosso Cabernet Merlot Wolf Blass Red Label Australia, bilancia intelligente ENPHO Body Fat Smart Wireless, vino bianco Oyster Bay Sauvignon Blanc, riso SongHe Thai Fragrant Rice

Arabia Saudita: smartphone Samsung Galaxy M12 Dual SIM, sapone luiquido per stoviglie Fairy Lemon Dish Washing, lozione corpo Vaseline Essential Healing

Olanda: spazzolino Oral-B Precision Clean Brush Heads con tecnologia CleanMaximiser, detersivo lavatrice Robijn Detergent Small & Powerfull Color in confezione da 10, memory card 128GB SanDisk SDSQXA1 Extreme Micro SDXC UHS-I Class 10 con adattatore

Messico: cuffie gaming Razer Kraken Tournament Edition, mascara Maybelline lash sensational sky high, aspirapolvere Eureka Blaze Stick

Lussemburgo: Beurer BR 60 Dopopuntura dispositivo contro punture e morsi d'insetto senza additivi chimici, salviettine umidificate Pampers Aqua Pure Baby, Caraffa BRITA Marella filtrante con 12 filtri Maxtra inclusi.

Giappone: Yakan-no-Mugicha (tè d’orzo), bevanda ICY SPARK di CANADA DRY, e detergente per stoviglie Jyokin JOY Compact Refill

Italia: Borbone Respresso capsule caffè, “Omino Bianco” detersivo lavatrice, Oral-B CrossAction testine per spazzolino elettrico con tecnologia CleanMaximiser

Germania e Austria: Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Android, Beurer Br 60 Dopopuntura Dispositivo Contro Punture e Morsi d'Insetto senza Additivi Chimici, Tanqueray Blackcurrant Royale Distilled Gin

Francia: Philips OneBlade lame di ricambio, pannolini Pampers, Oral-B CrossAction testine per spazzolino elettrico con tecnologia CleanMaximiser

Cina: L'Oréal Paris Age Perfect Renaissance Cellulaire Crema Viso Ricostituente Giorno, Olay Regenerist tono brillante pelle Perfecting Siero, Philips Sonicare testine di ricambio per spazzolino elettrico

Brasile: Positivo lampada smart, salsa di pomodoro Heinz, OMO detersivo in polvere, friggitrice ad aria Mondial

Belgio: Brita Filtri per Acqua MAXTRA+ Pack 12, Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Android, Microsoft 365 Family, Fino a 6 Persone, Abbonamento Annuale, PC/Mac, Smartphone, Tablet, Box

Australia: PlayStation 5 DualSense Wireless Controller, BOSCH Set di 91 pezzi per foratura e guida, Panasonic Eneloop Batterie ricaricabili