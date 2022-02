Animali: Eataly diventa il primo retailer italiano per il benessere dei polli

Eataly è il primo retailer italiano ad adottare l’European Chicken Commitment, impegnandosi a rispettare entro il 2026 i requisiti dell’accordo per il 100% della propria offerta di pollo fresco, lavorato e usato come ingrediente, inclusa la ristorazione. Lo rende noto Animal Equality. Lo statement di Eataly precisa l’impegno dell’azienda nella salvaguardia della biodiversità delle razze avicole a lento accrescimento: “Nei prossimi anni Eataly si rende disponibile a collaborare con i portatori di interesse per identificare le più corrette modalità di applicazione dell’Ecc per i piccoli allevatori e la loro tutela".

"Da sempre, infatti, Eataly lavora in sinergia con Slow Food nella salvaguardia della biodiversità delle razze avicole a lento accrescimento rendendola una importante risorsa economica per le piccole realtà di allevatori che hanno un ruolo centrale nelle filiere di qualità del nostro Paese” comunica l'azienda italiana.

"Ci auguriamo che molti altri retailer e aziende italiane decidano di impegnarsi per un trattamento degli animali più compassionevole e si allontanino da forme di produzione insostenibili, come l’uso delle razze a rapido accrescimento per gli allevamenti avicoli" dichiara Giulia Malerbi, Responsabile della Sensibilizzazione Aziendale di Animal Equality Italia.