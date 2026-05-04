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Approvati il piano casa e la proroga del taglio delle accise

04 maggio 2026 | 17.45
Redazione Adnkronos
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La settimana scorsa si è chiusa con una nuova riunione del Cdm. Due i provvedimenti approvati il 30 aprile: il nuovo Piano Casa e la proroga fino al 22 maggio del taglio delle accise sui carburanti con delle modifiche rispetto a quanto in vigore: riduzione a 5 centesimi al litro per la benzina e a 20 centesimi al litro per il gasolio. I tagli alle accise saranno compensati dall’extragettito Iva e dalle sanzioni dell’Antitrust, mentre è allo studio un ulteriore provvedimento con interventi specifici per il settore dell’autotrasporto.

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Piano Casa taglio delle accise benzina gasolio extragettito Iva Antitrust
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