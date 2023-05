Arcs lancia il Welcome Spring, nei ristoranti di Roma cocktail ispirati alla primavera per i turisti

Roma è la meta ambita da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, che con l’arrivo della bella stagione e le giornate lunghe cominciano a frequentare ogni angolo della Capitale. L’attenzione internazionale verso le vie di Roma si arricchisce di nuove iniziative e collaborazioni, mirate a validare e migliorare le esperienze dei turisti e dei locali con l’arrivo dell’estate.

Arcs (Associazione Ristoranti Centro Storico), che rappresenta i più importanti ristoranti della Capitale, con le sue attività è in grado di esaltare le eccellenze della ristorazione e del turismo, ha voluto riunire le forze con Diageo. Con il colosso mondiale del bere bene e di qualità, infatti, verrà dedicata alla città una serata di eleganti cocktail estivi nei ristoranti più rappresentativi di Roma.

La grande ristorazione si apre, quindi, al mondo del bar e dei cocktail in chiave internazionale, mettendo le fondamenta per una stagione ricca di divertimento, cura dei particolari e turismo. Martedì 23 maggio sarà preparata una selezione di cocktail drinks ispirati alla primavera, in collaborazione tra Arcs e Diageo. Tutti i ristoranti dell’associazione avranno in loco un barman dedicato, che presenterà i cocktail ai clienti che vorranno brindare alla nuova stagione.