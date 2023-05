Armani firma nuovo complesso extralusso a Dubai

Il Gruppo Armani annuncia l'Armani Beach Residences Palm Jumeirah, una nuova collaborazione tra Armani/Casa Interior Design Studio e il master developer Arada, con sede negli Emirati Arabi Uniti, per la progettazione delle unità residenziali, delle aree comuni e dei servizi di un nuovo complesso extralusso che si aggiunge allo skyline di Dubai. Progettato da Tadao Ando, Armani Beach Residences Palm Jumeirah si contraddistingue per l'enfasi che l'architetto giapponese, vincitore del Pritzker-Prize, pone da sempre sull'associazione tra natura e architettura. Il progetto, situato sul tratto esterno a forma di mezzaluna delle iconiche isole artificiali di Dubai, offrirà un'esperienza di lusso esclusivo degli spazi unita a un affascinante collegamento visivo tra ogni residenza e il mare.

"Sono lieto di rinnovare la collaborazione con Tadao Ando, con cui il Gruppo Armani vanta un lungo sodalizio - afferma Giorgio Armani, presidente e amministratore delegato del Gruppo Armani - che risale alla progettazione dell'Armani/Teatro di Milano nel 2001. Credo che questa nuova partnership con Arada e Tadao Ando darà vita a un luogo straordinario e meraviglioso in cui vivere". Armani Beach Residences Palm Jumeirah sarà composto da una serie di abitazioni, tra cui un numero selezionato di attici, e offrirà servizi di altissimo livello, accuratamente progettati per consentire a ogni residente di godere di uno stile di vita elegante, dinamico e attivo.

Le unità residenziali di Armani Beach Residences Palm Jumeirah potranno essere acquistate a partire dalla seconda metà dell'anno e il completamento dell'intero progetto è previsto per la fine del 2026. "Armani Beach Residences Palm Jumeirah fonde l'eleganza e il lusso del rinomato lifestyle Armani, con l'estetica del design contemporaneo di Tadao Ando, apprezzato in tutto il mondo - commenta il principe Khaled bin Alwaleed bin Talal, vice presidente di Arada -. Con una posizione eccezionale sulle ambite isole Palm Jumeirah, siamo entusiasti di portare questa opportunità residenziale davvero unica a Dubai, il mercato immobiliare di fascia alta in più rapida crescita al mondo".

Per Tadao Ando, fondatore di Tadao Ando Architects & Associates "Armani Beach Residences Palm Jumeirah sarà un luogo speciale nel quale residenti e visitatori potranno ammirare come arte e architettura si fondono in una sintesi delle passioni che Giorgio Armani e io condividiamo. L'architettura di questo splendido complesso è stata ideata per ottenere un’esperienza unica e una continuità visiva tra gli interni e il paesaggio marino circostante, con un gioco di luci e ombre che contribuisce a creare una sequenza dinamica, partendo dalle aree comuni, fino ad arrivare a ciascuna delle impeccabili residenze".