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Arte, Mangano (dirigente Musco): "Alla bellezza si unisce fortissimo livello d'identità"

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15 ottobre 2026 | 07.44
Redazione Adnkronos
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"Il fatto che insieme alle opere di questi artisti bravissimi ci sia il lavoro concreto dei bambini e dei genitori che hanno partecipato per mesi al lavoro di costruzione delle mattonelle e delle altre opere dei due muri della Porta della Farfalle e della Porta della Bellezza, fa sì che tutto il quartiere, buona parte del quartiere, si identifichi in queste opere". A commentare l'inaugurazione a Librino dell'opera "Pegaso, il cavallo alato" dell'artista Antonello Bonanno Conti e della nuova installazione in terracotta "La Porta di Pegaso", è Mauro Mangano, dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo "Angelo Musco", che aggiunge: "Così si unisce alla bellezza artistica anche a un fortissimo livello d'identità dei cittadini del quartiere".

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Arte Porta di Pegaso
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