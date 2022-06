Artmarket.com: L'arte entra nel Metaverso

PARIS, 17 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Nulla potrà mai sostituire l'esperienza unica di ammirare un'opera d'arte in un museo, ma ciò non diminuisce il valore di vedere l'arte sui libri o su internet. A volte i musei devono chiudere le porte per diversi giorni o persino diversi mesi e, in ogni caso, ci sono milioni di opere d'arte che semplicemente non sono adatte al contesto museale. Il Metaverso offre numerose alternative per sperimentare l'arte in infiniti modi diversi.

Secondo thierry Ehrmann, CEO e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice: «I Metaversi daranno vita sia al migliore che al più confuso dei progetti. Esistono già numerosi frammenti di questa nuova dimensione che rivelano le innumerevoli applicazioni possibili: alcuni Metaversi fungono da estensione del nostro mondo reale, mentre altri inventano nuovi universi governati da regole proprie. Le scelte fatte da Facebook (Meta) e Sandbox dominano l'attualità, ma molte altre forme di Metaverso sono in fase di costruzione in diversi ambiti, soprattutto nel mondo dell'arte e intorno ad Artprice».

Un tuffo nell'era digitale

Nell'ultimo decennio, le visite virtuali si sono gradualmente imposte come un'opzione nel mondo dell'arte. Oggi molti musei, fiere e case d'asta offrono passeggiate virtuali nei loro spazi espositivi su smartphone, tablet e computer.

Questo accesso alternativo all'arte consente agli appassionati e ai professionisti di apprezzare le opere con un contenuto molto più ricco e ciò rappresenta, pertanto, un modo complementare per scoprire (o riscoprire) una mostra che soddisfi la crescente necessità di flessibilità. La straordinaria domanda di NFT ha infatti dimostrato che la flessibilità è la chiave per il consumo moderno dell'arte. Le piattaforme che consentono lo scambio di questi certificati digitali sono accessibili giorno e notte, in qualsiasi punto del pianeta, purché vi sia una connessione internet.

Originariamente i tour virtuali delle mostre sono stati creati come fotomontaggi, mentre le nuove tecnologie usano software di progettazione 3D e l'intelligenza artificiale. Le soluzioni sviluppate, tra gli altri, da Universal Art Museum, Genesis Penthouse o Spatial consentono di "appendere" un'intera collezione di opere d'arte in uno spazio digitale con una libertà scenografica pressoché infinita.

Benvenuti "dall'altra parte"

Se queste idee restano relativamente oscure per il grande pubblico, molti dei più importanti progetti in ambito NFT suggeriscono l'arrivo imminente dei relativi Metaversi. È già così per Yuga Labs con il lancio del suo "Otherdeed for Otherside".

All'apice della fama con BAYC (Bored Ape Yacht Club) e sostenuto dalla sua prestigiosa comunità, Yuga Labs ha organizzato la prima vendita di terreni nel suo Metaverso chiamato "The Otherside". L'immenso entusiasmo per il progetto BAYC e un prezzo di conio molto interessante (305 APE ~ 6.000 $) hanno spinto la blockchain Ethereum oltre il limite d'impiego: le "gas fee" sono aumentate vertiginosamente e un buon numero di partecipanti non è riuscito ad acquistare alcun lotto di terreno pur avendo pagato commissioni ingenti. Per fortuna i progettisti si sono impegnati a risarcire gli utenti rimasti a bocca asciutta.

Il prezzo base per un appezzamento di terreno si attesta attualmente a 2,55 ETH (~ 2.500 $) mentre l'ultimo Ape venduto in un'asta pubblica ha raggiunto i 3,4 milioni di dollari.

L'artista contemporaneo Takashi Murakami ha annunciato di voler costruire un Metaverso che sarà come un insieme di tutti i suoi progetti: murakamiflowers.kaikaikiki.com.

«In genere quando arrivi a 60 anni significa che sei nella fase finale della vita, ma come ho già detto in precedenza le mie opere sono concepite affinché il loro meccanismo inizi a funzionare dopo la mia morte. Quindi sarà una linea di partenza per me.

Ho provato a ricreare nel mondo digitale una scena in cui i piedi della montagna sacra in Giappone, il monte Fuji, siano ricoperti di ciliegi in fiore. Ho disegnato un'immagine delirante di un futuro spazio virtuale in cui, insieme a M.F [Murakami Flowers], i miei vari titoli e attività commerciali siano ricostruiti nel mondo virtuale».

Il progetto di Murakami potrebbe essere un po' confuso ma, come molti altri progetti di Metaverso riserverà sicuramente diverse affascinanti sorprese.

[Immagine: https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/06/artmarket-com-head-office-heart-of-the-abode-of-chaos-3d-immersion-360.jpg]

