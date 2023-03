Ascolti tv, Che Dio ci aiuti 7 chiude e vince prime time

Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Grande Fratello Vip 7'

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con l'ultima puntata della fiction 'Che Dio ci aiuti 7' seguita da 4.254.000 telespettatori pari a uno share del 22,7%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Grande Fratello Vip 7' che ha totalizzato 2.472.000 telespettatori e uno share del 19,1%. Terzo posto per Italia1 con il film 'Wonder Woman' seguito da 1.140.000 telespettatori (share del 6,4%).

Fuori dal podio, Rai3 con 'Splendida Cornice' ha realizzato 944.000 telespettatori e uno share del 4,6% mentre su Retequattro 'Dritto e Rovescio' ha interessato 890.000 telespettatori (share del 5,8%). Su La7, invece, 'PiazzaPulita' ha ottenuto 789.000 telespettatori e uno share del 5,3% mentre su Rai 2, il film 'The Gentlemen' è stato seguito da da 557.000 telespettatori (share del 2,9%). Chiudono gli ascolti del prime Nove con il film 'Nati stanchi', visto da 458.000 telespettatori (share del 2,3%) e Tv8 con 'Bruno Barbieri 4 Hotel' seguito da 432.000 telespettatori (share 2,5%).