Ascolti tv, 'Vincenzo Malinconico' debutta e vince la serata

'Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso' debutta e vince la serata. La prima puntata della nuova serie di Rai1 con Massimiliano Gallo ha ottenuto infatti 4.132.000 telespettatori e il 23% di share. Su Canale 5 'Grande Fratello Vip' è stato visto da 2.391.000 telespettatori pari al 19,3%, mentre La7 con 'PiazzaPulita' ha conquistato il terzo gradino del podio con 1.063.000 telespettatori e il 7,4% di share.

Al quarto posto Italia 1 che con il match Bologna – Cagliari ha totalizzato 1.032.000 telespettatori e il 5,2% di share, mentre Retequattro con 'Dritto e Rovescio' ne ha registrati 868.000 con il 6%. Su Rai 3 la prima puntata di 'Amore Criminale' ha conquistato 685.000 telespettatori e il 3,7% e Rai2 con il doc 'Il mistero Moby Prince' ne ha raccolti 585.000 pari al 3,1%. Su Nove 'Only Fun' è stato seguito da 537.000 telespettatori pari al 3% mentre Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con il film 'Spider-Man: Far from Home', che ha interessato 398.000 telespettatori con il 2,2% di share.

Rai1 conquista anche gli ascolti dell'access prime time con 'Soliti Ignoti - Il ritorno', grazie a 4.375.000 telespettatori e il 21,2% di share. Su Canale 5 'Striscia la notizia' ha ottenuto invece 3.642.000 telespettatori e il 17,6% di share. La rete ammiraglia Rai si è aggiudicata anche il preserale con 'Reazione a catena' che ha registrato 4.196.000 telespettatori e il 25,4% di share, mentre Canale 5 con 'Caduta libera!' ha conquistato 3.183.000 telespettatori e il 20,2%.

Nel complesso sono stati i canali Mediaset a vincere le principali fasce orarie, aggiudicandosi la prima serata, con 7.693.000 telespettatori e il 37,79% di share, la seconda serata, con 4.056.000 e il 43,18%, e le 24 ore con il 38,76% di share e 3.157.000 telespettatori.