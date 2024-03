ASI Karting. Appuntamento al 23 e 24 marzo con la categoria FISAPS KZR di piloti con disabilità

Il prossimo appuntamento del KZR Championship con ASI Karting è fissato per il 23 e 24 marzo presso la pista Arcobaleno di Trevi dove sarà presente la categoria FISAPS KZR di piloti con disabilità. Non perdetevi le emozioni che questo campionato ha da offrire anche grazie alla diretta streaming sui canali social del campionato!

Il Campionato Nazionale ASI Karting Rental Racing inaugura la stagione con una brillante prima tappa ⬇︎

Il KZR 2024 National Series ha fatto il suo grande debutto sul prestigioso circuito internazionale di Latina, segnando l’inizio di un emozionante campionato nazionale promosso da ASI Karting in collaborazione con Aci Sport, caratterizzato dalla modalità “Arrive&Drive”.

Questo campionato si distingue per la sua inclusività e accessibilità, accogliendo piloti di tutte le età e abilità. Una novità significativa, ormai consolidata da anni in questo campionato, è l’introduzione della categoria FISAPS KZR, che permetterà a numerosi piloti con disabilità di competere utilizzando mezzi forniti dall’organizzazione. Il messaggio è chiaro: nel KZR Championship, la diversità non è un problema ma un’opportunità di inclusione e di esempio.

Il circuito internazionale del Sagittario di Latina ha ospitato tre categorie per questo primo round: la Rotax Next Generation, dedicata ai piloti più giovani, la categoria Rotax Junior per i piloti fino ai diciassette anni, e la categoria Rotax 18+ che include le classi Sport, Gp e Gentleman.

Il livello di competitività è stato evidente fin dalle prime battute, con numerose new entry che hanno dato del filo da torcere ai veterani del campionato. Anche piloti provenienti dalla Svezia hanno dato prova delle loro abilità, arricchendo ulteriormente il panorama nazionale.

Il nuovo format di gara ha visto ogni pilota della Rotax 18+ impegnarsi in tre manches, offrendo molte opportunità di accumulare punti cruciali sia per la classifica generale che per quella di classe. Per i piloti della Rotax Junior e della Rotax Next Generation, sono state disputate due manches.

La domenica di gara è stata caratterizzata da intense battaglie in pista, mettendo in mostra la costanza e la determinazione necessarie per competere per il titolo nazionale. Tutti i dettagli sulle classifiche e le gare sono disponibili sul sito kzrchampionship.it.

