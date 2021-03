Assegno unico figli da luglio 2021: importo, a chi spetta

Roma, 22 mar. (Adnkronos)

L'assegno unico familiare arriverà a luglio per i nuclei familiari con figli. Lo ha ribadito Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia. "Non siamo più nella situazione del primo lockdown. Ma è evidente che se la situazione d’emergenza si prolungherà, nei prossimi provvedimenti ci sarà il mio personale impegno per allargare gli strumenti del ‘bonus baby sitter’ e ‘congedi’", ha detto a Sky Tg24. " Per le famiglie con figli – ha spiegato il ministro - la prospettiva è sapere che da luglio partirà l’assegno unico universale, sul quale ritengo io da oggi possiamo investire anche di più di quello che avevamo preventivato", ha aggiunto.

A CHI SPETTA

L'assegno spetta a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. Avrà un valore massimo di 250 euro: nella cifra confluiscono una parte fissa e una variabile, legata al reddito complessivo della famiglia.

Il beneficio verrà attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti. Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza.

Dai 18 anni di età, inoltre, una somma ridotta rispetto all'assegno potrebbe essere accreditata direttamente al figlio se:

- è iscritto all’università;

- è un tirocinante;

- è iscritto a un corso professionale;

- svolge il servizio civile;

- svolge un lavoro a basso reddito.