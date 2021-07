Timbravano e andavano a fare la spesa o in palestra. Otto dipendenti del Comune di Palermo sono finiti ai domiciliari con l'accusa di assenteismo. In tutto gli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza sono 43. Dalle telecamere è emersa una falsa rendicontazione per 2.500 ore di servizio in tre mesi.