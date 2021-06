Associazione Europea Magistrati Tributari- Esito audizione alla Commissione per la Giustizia Tributaria

Roma 28 giugno 2021 A.E.M.T. - Associazione Europea Magistrati Tributari, di recente costituzione - su formale invito del Presidente della Commissione per la Giustizia Tributaria, Prof. Giacinto della Cananea, a seguito dell’elaborato propositivo, notificato al medesimo nella spiegata qualità giorni orsono - in data 23 giugno 2021, è stata ascoltata in audizione per discutere sul suddetto progetto di riforme.

L’incontro, tenutosi con il Presidente, Filippo Dinacci ed i Vice Presidenti, Giuseppe Trimonti e Martino Sartore, in presenza anche i componenti della predetta Commissione, è stato molto proficuo, in quanto ritenuta interessante soprattutto l’impronta europeista di essa A.E.M.T, che, nello specifico, ha eleborato proposte innovative - facendo come giusto che sia, il raffronto con le giurisdizioni Tributarie Europee.

All'uopo, é stata messa in risalto la valorizzazione della Giustizia Tributaria italiana e chi la rappresenti, puntualizzando, altresí, che sia le proposte che i disegni di legge delega, formulati e postati finora devono essere successivi alla costituzionalizzazione di tale Giurisdizione, integrando l'art. 103 Cost, atteso che essa attualmente si basa su norma ordinaria.

Invero, il Presidente, Filippo Dinacci ha osservato che senza una norma costituzionale, non ci potrá essere alcuna riforma!

Inoltre, in unisono con i prefati Vice Presidenti, ha sottolineato, come, a tutt'oggi, sia risibile il trattamento economico dei Giudici Tributari, privi financo di benefici previdenziali, rispetto alle direttive europee.

