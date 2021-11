Assoluti invernali, Pellegrini iscritta a sorpresa: "Ci sono..."

Il countdown è iniziato: 448 atleti di 121 società saranno a Riccione il 30 novembre e il 1° dicembre per i campionati assoluti invernali, ultimo appuntamento dell'anno in Italia, prima dei mondiali di Abu Dhabi, giunti alla XV edizione in vasca corta e in programma dal 16 al 21 dicembre.

All'appuntamento di Riccione, nella piscina dello Stadio del Nuoto, in vasca da 25 metri, sono attesi tutti i principali protagonisti del nuoto azzurro, a cominciare da Federica Pellegrini, campionessa olimpica a Pechino 2008 e primatista mondiale dei 200 stile libero in vasca lunga con 1'52"98 (Roma 2009), pluricampionessa mondiale ed europea, icona del nuoto italiano ed internazionale, iscritta ai 50, 100 e 200 stile libero.

La campionessa di Spinea si è concessa un altro colpo imprevedibile. La Divina aveva dichiarato che la sua ultima competizione sarebbe stata l'International Swimming League e invece sarà a Riccione. "Quando la tua famiglia chiama devi rispondere. Ci sono...ci vediamo il 30/11/22", ha scritto la campionessa azzurra su Instagram.