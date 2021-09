Assoturismo: "Speriamo che stop aumenti bollette non sia attraverso crediti d'imposta da scontare"

"Speriamo non ci sia un gioco di crediti d'imposta da scontare, noi abbiamo bisogno di non essere aggravati da una situazione già grave e quindi non degli aumenti sulle bollette". Lo afferma il presidente di Assoturismo-Confesercenti Vittorio Messina interpellato dall'Adnkronos in merito all'intervento del Governo che ha varato un provvedimento per calmierare il prezzo delle bollette di luce e gas.

"Sembra quasi che qualcuno non si sia reso contro di quello che abbiamo e stiamo attraversando, - aggiunge Messina - perché aver pensato di determinare aumenti così significativi in un momento che ancora non è l'inizio della ripartenza, poteva suonare come una beffa soprattutto per il mondo delle imprese che sta facendo da 18 mesi enormi sacrifici per traghettare le proprie imprese alla fine di questa crisi. Noi cerchiamo di resistere, ma non è stato un bel segnale".