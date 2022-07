Lorenzo Musetti batte in semifinale all'Atp 500 di Amburgo 2022 l’argentino Francisco Cerundolo 6-3, 7-6 (7-3) in 1h54' e vola in finale. L'azzurro, alla prima sfida per un titolo Atp, affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha sconfitto lo slovacco Alex Molcan 7-6 (7-2), 6-1.