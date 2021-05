Attaccata da uno squalo, bimba riesce a fuggire: il momento filmato dalla madre

Una bambina di 6 anni ha avuto un incontro ravvicinato con uno squalo nelle acque di Oahu, alle Hawaii, durante il fine settimana e il drammatico momento, fortunatamente senza conseguenze, è stato immortalato in un video dalla mamma. Come ha spiegato Sheri Gouveia ai media locali, la figlia Anela Rezentes stava giocando in acqua a Kalama Beach, una spiaggia che frequentano. Lei la stava riprendendo con il cellulare quando la piccola ha iniziato a urlare e piangere terrorizzata, correndo verso la riva. Inizialmente non ha capito quello che era successo. Ma dopo il racconto della bambina ha guardato le immagini registrate sul cellulare individuando la pinna dello squalo arrivato a pochi centimetri dalla bimba prima di nuotare via. "Sono felice che gli angeli abbiamo protetto mia figlia", ha detto la donna.