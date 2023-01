Attacco a Gerusalemme, Hamas e Jihad: "Vendetta per i martiri di Jenin"

Hamas e Jihad islamica plaudono all'attentato suicida compiuto stasera a Gerusalemme da un 21enne palestinese in cui hanno perso la vita 8 persone. "Salutiamo l'azione jihadista e di resistenza nella città di Gerusalemme. L'eroica operazione arriva come vendetta per i martiri di Jenin", ha detto il portavoce di Hamas, Hazem Qassem. "L'operazione a Gerusalemme è una risposta naturale al crimine dell'occupazione a Jenin", ha rimarcato.

Stesso concetto ribadito anche dal portavoce della Jihad Islamica per la Cisgiordania, Tariq Ezz El-Din: "Il movimento palestinese della Jihad islamica elogia l'operazione suicida a Gerusalemme, che è arrivata al momento e nel luogo giusto in risposta al massacro di Jenin".