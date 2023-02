Attacco di squalo in Nuova Caledonia, morto turista australiano

Un turista australiano è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo nelle acque al largo della Nuova Caledonia, nel Pacifico meridionale. Lo riporta l'emittente pubblica New Caledonia 1 TV.

L'uomo, di 59 anni, stava nuotando vicino a un pontile sulla spiaggia di Château-Royal, nella capitale Nouméa, quando uno squalo lo ha attaccato intorno alle 16:00 ora locale di domenica. Due persone su una moto d'acqua hanno visto la scena e hanno caricato il turista portandolo sulla spiaggia, dove i servizi di emergenza hanno provato a salvarlo a lungo con la rianimazione cardiopolmonare. Ma le gravi ferite alla gamba e ad entrambe le braccia sono state fatali

Dopo l'attacco le autorità hanno chiuso le spiagge di Nouméa, una destinazione popolare per i turisti internazionali nel territorio francese d'oltremare. "Le attività balneari e nautiche sono chiuse in una fascia costiera di 300 metri fino a nuovo avviso", ha detto il consiglio comunale di Nouméa in una nota. E' stato autorizzato anche un abbattimento degli squali, ha aggiunto la Nuova Caledonia 1. È stato il terzo attacco nella baia vicino alla spiaggia di Château-Royal negli ultimi mesi.