Auguri di Bossi con la Stella del Nord: "Da macerie si può nascere se c’è amore"

"Dalle macerie si può nascere se c’è amore". Firmato: Umberto Bossi. E' il claim della versione 2022, della tradizionale card natalizia che da Gemonio manda Umberto Bossi, a politici e militanti, con l'immancabile cartoncino pitturato dove campeggia la sua frase, che quest'anno esalta la forza dell'amore. Nel dipinto, eseguito con la tecnica della pittura a gouache, dall’artista di sempre - che resta anche per quest'anno senza nome - si prende la scena una gialla stella lucente, che illumina con i suoi raggi le regioni del Nord. "È la stella del Nord. Sempre immutabile", si legge nel testo che accompagna gli auguri del fondatore della Lega. Una 27esima edizione degli auguri del vecchio capo che confermano così la rinnovata attenzione alla sua Padania, per cui è di nuovo in campo, con il 'Comitato Nord'.