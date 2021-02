Automatizzazione e digitalizzazione dei processi aziendali grazie a vtenext

(Milano, 17 febbraio 2021)

Perché vtenext è stata scelta da clienti quali BMW, Sky, Latiminute.com e Eurospin? È la sola soluzione CRM All-in-One che consente la gestione in un’unica piattaforma di ogni attività di marketing, vendita e post-vendita, assicurando una semplice automatizzazione e digitalizzazione dei processi aziendali. Un approccio vincente per l’incremento dalla produttività anche da remoto.

Composta da un team di 25 esperti, selezionati tra sviluppatori, consulenti e formatori professionisti con pluriennale esperienza nel settore, la software house italiana conta oltre 80 partner qualificati (sia nel nostro Paese che in ambito internazionale), più di 100 integrazioni e plug-in e ha adottato fin dalla sua fondazione (2008) la filosofia Open Source.

Potendo contare sull’apporto di una vasta community, il CRM Open Source dispone di un motore di gestione di processi aziendali (BPMN) nativamente integrato. Le aziende clienti possono così approfittare di uno strumento flessibile e affidabile capace di mappare e monitorare ogni touchpoint del cliente e favorendo, nello stesso tempo, l’adozione di una logica Open.

Professionalità e più di 14 anni di esperienza sul campo vengono spesi per la soddisfazione del cliente, rispondendo puntualmente a ogni sua richiesta. Grazie alla filosofia Open, vengono abbattute le barriere comunicative interne e messa a disposizione la progettazione di processi di business personalizzati.

A rivolgersi a vtenext sono realtà di ogni settore e dimensione, cui sono presentate soluzioni incentrate sulle rispettive specifiche necessità. Il metodo di lavoro prevede processi aziendali chiari e trasparenti concepiti per il conseguimento di un obiettivo comune, possibilità di partecipare in modo diretto al percorso decisionale e confronto aperto tra colleghi e collaboratori per individuare l’opzione migliore in rapporto al profilo del cliente.

Una prospettiva vincente che unisce apertura mentale e il pratico sostegno di un motore di processi di business (BPMN), permettendo una continua attività di revisione e ottimizzazione dei processi interni di vtenext.

Visitando www.vtenext.com, oltre all’opportunità di scoprire ulteriori particolari sui framework open source CRM+ BPM, puoi subito attivare una prova gratuita, per toccare con mano le qualità del software.

