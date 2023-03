Autonomia: crescono adesioni a 'Uniti e Uguali' prima manifestazione nazionale il 17 a Napoli

Si chiama "Uniti e Uguali" la prima manifestazione nazionale del 17 marzo indetta a Napoli per affermare il valore della solidarietà nazionale proprio nella data dell'anniversario dell'Unità d'Italia, contro il ddl Calderoli sull'autonomia differenziata. Hanno dichiarato la loro adesione all'iniziativa organizzata dai sindaci di Recovery Sud con la Lega delle Autonomie Locali, il Tavolo No Ad, il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale e il Sindacato Medici Italiani. Ci saranno inoltre l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi), la Cgil e la Uil Campania, il Movimento 24 Agosto per l'equità territoriale, Prc Campania, Carta di Venosa, Futuro Meridiano. Inoltre hanno annunciato la loro presenza i parlamentari Gian Mauro Dell'Olio, del Movimento 5 Stelle, Marco Sarracino e Ubaldo Pagano, del Partito Democratico.

Per il Comune di Napoli saranno presenti, oltre al sindaco Manfredi, il vicepresidente del Consiglio comunale Flavia Sorrentino e il capogruppo di Europa Verde Luigi Carbone. Nei giorni scorsi il sostegno era arrivato dal sindaco di Bari Antonio Decaro, dal sindaco di Pesaro e presidente Anci Matteo Ricci, dal sindaco di Bologna Matteo Lepore (che invierà un messaggio ad hoc), dai sindaci di Caserta e Benevento (Carlo Marino e Clemente Mastella) e dal primo cittadino di Catanzaro, Nicola Fiorita, dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Oltre, naturalmente, a tutti gli amministratori della Rete Recovery Sud, da Verbicaro a Polizzi Generosa, da Quisquina a Corato, da Acquaviva delle Fonti a San Severo, con l'aggiunta dello scrittore e meridionalista Pino Aprile.

"Chiediamo di partecipare alla manifestazione a tutti i parlamentari, ai sindaci, alle associazioni e agli esponenti politici di ogni colore politico, dal centrodestra alla sinistra -spiega all'Adnkronos Davide Carlucci, portavoce di Recovery Sud e sindaco di Acquaviva delle Fonti (Bari). Per comunicare il sostegno a "Uniti e Uguali" basta inviare una mail a recoverysud@gmail.com Scriveteci".