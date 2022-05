Avellino, aggressione a calciatore: arrestati 3 ultras

Hanno costretto un calciatore dell'Avellino a spogliarsi e a consegnare loro la tuta ufficiale, dopo la sconfitta nei playoff di Serie C con il Foggia. Per questo motivo un 22enne e due 30enni, tutti appartenenti alla tifoseria organizzata dell'Avellino e già destinatari in passato di Daspo (uno tuttora in atto), sono stati posti agli arresti domiciliari dagli agenti della Digos in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale irpino. I tre sono indagati del delitto di rapina aggravata, in concorso con una donna allo stato non identificata.