Bandiere Blu Liguria 2022: nomi, località, ultime notizie

Sono 32 le località della Liguria inserite nella classifica delle Bandiere Blu 2022. La regione è al top in Italia per spiagge e mare.

In provincia di Imperia: Bordighera; Sanremo; Taggia; Riva Ligure; Santo Stefano al Mare; San Lorenzo al Mare; Imperia; Diano Marina. In provincia di Savona: Ceriale; Borghetto Santo Spirito; Loano; Pietra Ligure; Finale Ligure; Noli; Spotorno; Bergeggi; Savona; Albissola Marina; Albisola Superiore; Celle Ligure; Varazze. In provincia di Genova: Camogli; Santa Margherita Ligure; Chiavari; Lavagna; Sestri Levante; Moneglia. In provincia di La Spezia: Framura; Bonassola; Levanto; Lerici; Ameglia.