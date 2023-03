Benetton, la moda è per tutti, un valore arrivare a tante persone

E' un guardaroba che può essere condiviso da madre e figlia, e che racchiude la sintesi dell'heritage di famiglia, quello realizzato da Andrea Incontri per la prossima fall winter targata Benetton. Lo stilista, alla sua seconda prova al timone creativo del brand, ha sviluppato la collezione partendo dalla serialità dei prodotti adottandola come strumento di studio e replica dei riflessi comuni tra generazioni. "L'abbiamo intitolata 'Infinity' - spiega lo stilista - e racchiude la ciclicità e l'archetipo del guardaroba che si ricrea e ripete, come nel set della sfilata, fatto di specchi". Nella collezione, che si apre con una serie di capi in bianco e nero, il colore, cifra stilistica di Benetton resta fondamentale "ma volevo focalizzarmi sulla vestibilità e una miscellanea di prodotti con look bilanciati - evidenzia Incontri -. Voglio che il prodotto sia facile e capibile".

Lo stilista ha dedicato grande attenzione ai materiali e alla maglieria "punto focale sono i mohair super leggeri" sottolinea, che ha lavorato su stampe vettoriali grafiche con soggetti come il coniglio, il fungo e il fiore "elementi organici sintetizzati". In passerella giacche, pantaloni, cappotti dai colori pieni, e accenni al workwear, come la coverall grigia o le giacche in canvas con impunture a contrasto. Focus sull’eco-pelle e l'eco-shearling per capi e accessori peluche. Il knitwear, caposaldo del brand, viene lavorato in mille modi: maglia rasata, trecce, punto grana di riso, jacquard, fino al maxi-crochet per il tailleur gonna-top cardigan con delle cuffiette en pendant. Non mancano tayloring e accessori importanti come la B Bag che torna anche in questa stagione.

Una moda pratica e democratica. "Arrivare a tante persone creando un capo accessibile è un valore - rimarca lo stilista -. Voglio dimostrare come Benetton sia un marchio capace, con know how, che ha mezzi per realizzare un progetto a 360 gradi. Benetton ha costruito nel tempo grandi valori sociali, è nata nel 1965, siamo nel 2023. Nella collezione ci sono citazioni a diverse epoche ma è un linguaggio cui ho voluto dare un valore più contemporaneo". La moda, è il messaggio lanciato dallo stilista, "è per tutti, non credo nella divisione tra alto e basso". (di Federica Mochi)